Indiase verpleegkundige aangehouden voor bevalling waarbij baby in tweeën scheurde

Een mannelijke verpleegkundige in India is gisteravond aangehouden omdat hij geen hulp van een arts heeft ingeroepen bij een gecompliceerde stuitbevalling. Hij zou zo hard aan het lichaampje van de baby hebben getrokken dat het in tweeën scheurde en het hoofd achterbleef in de baarmoeder.

De verpleegkundige zou het lijkje zonder melding naar het mortuarium hebben gebracht. Ook zou hij de echtgenoot van de vrouw de opdracht hebben gegeven haar naar een ander ziekenhuis te brengen, omdat haar situatie kritiek was. Voortvluchtig Daar werd volgens de Indiase nieuwszender NDTV de bevalling opgewekt, waarop de vrouw tot de schrik van de artsen alleen het hoofd en de placenta ter wereld bracht. De verpleegkundige is aangeklaagd wegens moord. Een collega die hem hielp het lijkje te verbergen is nog voortvluchtig.