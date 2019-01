Humeyra (16) wilde vluchten naar Turkije uit angst voor ex Bekir E.

In het AD vertellen ze dat Bekir E., de ex van Humeyra, ondanks verschillende aangiften en veroordelingen maar niet werd opgepakt. De dreiging was zo ernstig dat Humeyra in de zomer van 2018 uit angst voor haar ex naar Turkije wilde vluchten.

Doodsbedreigingen

Voor het drama op 18 december bracht haar vader haar al maandenlang naar school en haalde hij haar ook weer op. De tiener van het Rotterdam Design College ging nergens meer alleen naartoe, door de constante stroom aan doodsbedreigingen die ze van Bekir E. kreeg.

Volgens Humeyra's twee oudere zussen was de verhouding tussen Humeyra en haar ex meer een 'loverboyachtige' situatie, dan een relatie. Humeyra dacht dat Bekir E. veel jonger was dan 30 en hij pakte haar in met dure cadeaus. Tijdens een reguliere politiecontrole werden de twee aangehouden en ontdekte Humeyra dat Bekir al 30 was, ze schrok en verbrak daarop al het contact.