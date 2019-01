50 uur werkstraf voor agressieve Groningen-keeper Sergio Padt

De rechter acht Padt schuldig aan agressief gedrag in een trein. Volgens de rechter is bewezen dat Padt een conducteur heeft geslagen en dat hij beledigende en bedreigende taal heeft gebruikt. Tegen Padt was een werkstraf van 70 uur geëist.

Nacht in cel

Padt werd op 23 september enkele uren na de verloren thuiswedstrijd tegen AZ (1-3) door de politie opgepakt na agressief gedrag in een trein. Dat gebeurde toen conducteurs hem wilden beboeten omdat hij in de trein geen geldig vervoersbewijs bij zich had. Hij moest de nacht in een cel doorbrengen.

De doelman leverde zijn aanvoerdersband in na het incident in de trein. Padt raakte ook zijn plek in de selectie van Oranje kwijt. Hij fungeerde een tijdje als derde keeper van de nationale ploeg.