Lange wachttijd drijft patiënten tot wanhoop: 'Ik kan pas over een jaar terecht'

Cindy Nieman: nog ruim dertig aanvallen

"Eind 2017 had ik mijn eerste aanval. Ik werd ontzettend warm en duizelig; bij iedere kleine beweging ging ik direct over mijn nek. Sindsdien heb ik per maand ongeveer 3 van dit soort aanvallen. Stilzitten tot het overgaat is het enige dat helpt.

Overal waar ik kwam stonden ze voor een raadsel. Met mijn evenwichtsorgaan is namelijk niets mis. In oktober 2018 verwees mijn huisarts me naar het duizeligheidscentrum in Apeldoorn. Mijn laatste hoop, aangezien geen enkele arts mij tot nu toe heeft kunnen helpen. Tot mijn grote frustratie vertelden ze mij dat ik pas over een jaar terecht kon.

Ik moet nu dus nog tien maanden wachten. Dat zijn ontzettend veel aanvallen. En die kunnen op ieder moment van de dag komen. Ik heb er echt alles voor over om eerder terecht te kunnen.’"