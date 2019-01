Wachttijden: bekijk hier waar je nog wél binnen 4 weken terecht kunt

Op onderstaande kaart zie je in welke plaatsen je binnen de norm geholpen kunt worden. Ziekenhuizen, zorgverzekeraars en politiek hebben afgesproken dat mensen maximaal 4 weken mogen wachten op een eerste afspraak. Wanneer de wachttijd langer is, kun je je zorgverzekeraar vragen om te bemiddelen, zodat je ergens anders wel binnen de norm terecht kunt. Helaas betekent dit soms wel dat er flink gereisd moet worden.

Waar kun je op tijd terecht?

Selecteer hieronder een specialisme en bekijk op welke plaatsen in jouw regio je terechtkunt. Als een plaats een groen vinkje heeft, dan is er minimaal 1 aanbieder waar je binnen 4 weken terechtkunt. Bij een rood kruis kun je bij geen van de aanbieders waar een wachttijd van bekend is binnen de norm terecht. Bij de oranje vraagtekens is een aanbieder actief, maar is bij Mediquest geen wachttijd bekend.