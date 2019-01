Python met 500 teken: 'Alsof ik een zak bewegende knikkers vasthield'

Slangenvangers hebben in Australië een python uit een zwembad gehaald. Op zich is dat 'Down Under' niet zo heel erg bijzonder, maar het is wel opmerkelijk dat het beest bedekt was met honderden teken.

De slang werd door zijn redders naar een dierenkliniek gebracht. "Het was alsof ik een zak met knikkers vervoerde die onder mijn vingers aan het bewegen waren", zegt de slangenvanger. In de kliniek verwijderde een dierenarts meer dan 500 teken. De python voordat een dierenarts de teken verwijderde. © Gold Coast and Brisbane Snake Catcher (Facebook) Slangen hebben wel vaker last van teken, maar dat er zoveel op dit exemplaar zaten betekent dat het van zichzelf al weinig weerstand had vanwege een ziekte, zeggen experts. De slang had het zwembad waarschijnlijk zelf opgezocht om de overlast van de teken iets te verzachten. Volgens de dierenkliniek zal de python de 'tekeninvasie' wel overleven. De python na de operatie © Gold Coast and Brisbane Snake Catcher (Facebook)