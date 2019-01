Ziekenhuiszorg op steeds minder plekken beschikbaar

Verder reizen

De daling is niet alleen het gevolg van recente faillissementen, zoals die van het Slotervaartziekenhuis en MC Zuiderzee. In de afgelopen jaren werden ook in andere ziekenhuizen poliklinieken gesloten. Zo kun je voor een bevalling bijvoorbeeld niet meer terecht in Hoogeveen en Stadskanaal. Het betekent dat mensen verder moeten reizen. In de genoemde plaatsen leidde het besluit, net als in Lelystad, tot zorgen en protest bij inwoners.

Er zijn diverse redenen voor de afname. Soms is de sluiting van een poli uit (geld)nood geboren, maar soms ook om juist betere zorg te kunnen leveren. Zo verdwenen er oncologiepoli's bij kleinere ziekenhuizen en werden zij ondergebracht bij grotere om daar meer specialistische en betere zorg te kunnen bieden. De patiëntenvereniging is er blij mee. Zij reizen liever iets verder voor goede zorg, dan mindere zorg dichtbij.

Verslechtering

Dat geldt zeker niet voor reumapatiënten. Reumazorg wordt op 8 plaatsen minder aangeboden dan in 2016. Het baart ReumaNederland zorgen. Verder reizen is voor reumapatiënten een flinke opgave. "Mensen met reuma gaan zo'n drie a vier keer per jaar naar het ziekenhuis, het is een chronische aandoening, dus voor mensen die minder mobiel zijn is dat echt een verslechtering van de zorg", zegt Sija de Jong van de patiëntenvereniging.

Het probleem is groter, aangezien ook de wachttijden bij ziekenhuizen toenemen. Zo constateerde RTL Nieuws eerder dat in heel Friesland geen reumatoloog beschikbaar is binnen de wachttijdnorm van 4 weken. "In Nederland hebben we onze mond vol van patiëntgerichte zorg. Dat zijn deze ontwikkelingen absoluut niet."

Trend

Aan de afname van plaatsen waar je terecht kan voor ziekenhuiszorg lijkt voorlopig geen einde te komen. Ook voor de komende jaren staan sluitingen van poli's en ziekenhuizen op de agenda. Zo werd afgelopen week bekend dat het Bronovo Ziekenhuis in Den Haag hoogstwaarschijnlijk in 2021 of 2022 de deuren zal sluiten.