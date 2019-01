Kilo's wiet in ouderlijk huis Yuri van Gelder gevonden

Netbeheerder Enexis merkte dat er een afwijkend stroomgebruik was in de straat in Waalwijk, waar de ouders van Yuri van Gelder wonen. Daarom schakelden ze de politie in.

Hennepkwekerij

Zij vielen vanmiddag het huis binnen en troffen daar een hennepkwekerij aan. Er werd enkel nog hennep gedroogd in het huis, maar de middelen om ook hennep te kweken, werden wel aangetroffen.

De politie heeft nog niemand aangehouden, maar zal de zaak voorleggen aan het Openbaar Ministerie. "En de gemeente Waalwijk zal bestuurlijk hun verantwoording daarin nemen", schrijft de politie in een verklaring.

Bedrijf van Yuri

Yuri van Gelder woont zelf in Den Bosch, maar zijn bedrijf staat wel ingeschreven op het adres van zijn ouders. Met dat bedrijf organiseert hij sportevenementen en verzorgt hij sportdemonstraties.

Het management van Van Gelder laat vanavond aan RTL Nieuws weten dat Yuri verrast is door het nieuws. "Hij weet hier niets van."