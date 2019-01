Eerste zwangere Britse man omschrijft zwangerschap als 'een groot gevecht'

De eerste zwangere man uit Engeland heeft tijdens een interview in een talkshow openhartig verteld over zijn zwangerschap. "Ik zou het andere mannen niet aanraden, het was heel moeilijk."

Hayden Cross uit het Engelse Gloucester werd 21 jaar geleden geboren als Paige, maar begon vijf jaar geleden met de transformatie van vrouw naar man. Hij startte met een hormoontherapie en het plan was om ook de eierstokken en borsten te verwijderen. Maar Hayden wilde nog wel kinderen. In 2016 besloot hij zijn geslachtstransformatie tijdelijk stil te leggen om een biologisch kind te kunnen krijgen. Hij zocht en vond een spermadonor en na een volbrachte zwangerschap werd zijn gezonde dochter via een keizersnee geboren. Transgender Geboren als meisje, nu een man en zestien weken zwanger Dolgelukkig Ondanks dat hij dolgelukkig is met zijn inmiddels anderhalf jaar oude dochter Trinity-Leigh, heeft hij zijn zwangerschap als 'een groot gevecht' ervaren. Dat vertelde Hayden vandaag in de Britse tv-show 'Lorraine'. "Ik ga niet liegen, het was heel erg gek. Er waren veel gemixte emoties en gevoelens. Ik zou het niemand aanraden, het was heel moeilijk", zegt hij. Naast de lichamelijke veranderingen die Hayden als heel verwarrend ervaarde, kreeg hij ook talloze doodsbedreigingen naar zijn hoofd geslingerd toen hij voor het eerst naar buiten trad met zijn zwangerschapswens. Borsten verwijderen Elf maanden na de geboorte van Trinity-Leigh heeft Cross zijn borsten laten verwijderen. De rest van zijn transformatie volgt 'wanneer hij daar aan toe is'.