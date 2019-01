Mocro-maffiazaak: wat je moet weten over de liquidatie van een onschuldige man

Met de beloofde beloning wilde hij naar eigen zeggen zijn cokeverslaving financieren.

Het OM wil dat Hilversummer S. een celstraf krijgt van 28 jaar voor de moord. Het slachtoffer was de broer van Nabil B., die een week voor de moord op Reduan door het Openbaar Ministerie werd gepresenteerd als kroongetuige in het onderzoek naar een reeks liquidaties door de Mocro-maffia.

Meest gezochte misdadiger

De moord is volgens het OM 'zonder twijfel' een reactie op de medewerking van Nabil B. met justitie. De kroongetuige heeft verklaringen afgelegd tegen onder anderen Ridouan Taghi, die in verband wordt gebracht met meerdere liquidaties en geldt als de meest gezochte misdadiger van Nederland.

Maar S. verklaarde eerder dat hij 'geen flauw idee had' wie hij vermoordde. Pas toen hij thuiskwam en het nieuws zag, wist hij wat er aan de hand was. "Toen dacht ik: the shit hits the fan." Maar volgens de officier van justitie had hij kunnen weten dat zijn beoogde slachtoffer in elk geval geen crimineel was. S. schoot hem neer onder werktijd, in zijn eigen beletteringsbedrijf.