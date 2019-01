Vluchtende inbreker breekt been na sprong van dak

Taxi naar Amsterdam

Even later wordt de gewonde inbreker op straat aangesproken door een vrouw die erop staat hem naar het ziekenhuis te brengen. Wanneer hij daar aankomt stuurt hij de vrouw direct weg om vervolgens een taxichauffeur aan te spreken. "Hij vraagt de taxi hem naar Amsterdam te brengen, maar de chauffeur weigert dat", vertelt een woordvoerder van de politie.

Wat er daarna met de man is gebeurd is niet bekend. "We hebben wel sterk het vermoeden dat de verdachte mannen uit Amsterdam komen." De beelden van de vluchtende inbrekers worden de komende dagen uitgezonden op diverse regionale politieprogramma's in een poging de mannen op het spoor te komen.