Zuidpool niet gehaald, tocht met afvalplasticauto toch 'waanzinnig succes'

'Het was wel koud'

Normaal gesproken is het twee of drie dagen per maand echt slecht weer, vertelt Edwin. Ze hadden jaren aan weerdata geanalyseerd. "Maar nu was er continu sneeuw en harde wind, white-outs en blizzards. We hebben vier dagen de zon gezien, verder was het alleen maar narigheid. De omstandigheden waren echt uniek, vertelde een deskundige die daar al dertig jaar actief was."

Het is allemaal goed gegaan, vertelt het stel. "We hebben niet het idee gehad dat het gevaarlijk was. Wij zijn zeilers, dan kom je ook wel eens in een storm. Dan moet je je daarop aanpassen", zegt Edwin nuchter. "Maar ja, het was wel koud soms."