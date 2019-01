Belastingadviseur Arie gooide leven om voor vluchtelingen: 'Dit moest gewoon gebeuren'

In twee jaar tijd zag Arie veel narigheid voorbijkomen. Toch ontmoedigde hem dit geen moment. "Ik heb veel heftige verhalen gehoord over oorlogsgeweld en bloedwraak, en over mensen die vluchten vanwege hun geaardheid of godsdienst. Maar ik heb gemerkt dat hoe erger de verhalen zijn, hoe meer ik gemotiveerd raak. Dat moet je denk ik ook hebben als professional. Als ik elke keer moet bijkomen van de ellende die ik te zien of te horen krijg, heeft niemand iets aan me."

Zakelijke bril

Misschien dat het met zijn achtergrond als belastingadviseur te maken heeft, maar Arie kan met een zakelijke bril naar zijn werk als hulpverlener kijken. "Collega's stonden er in het begin wel van te kijken, maar de mensen die ik help, noem ik cliënten. Zo zie ik het nog steeds: wij bieden diensten aan en de mensen die deze diensten afnemen, zijn onze klanten. Net zoals in de zakelijke dienstverlening gaat het belang van mijn klant voor alles. Zo'n zakelijk perspectief werkt voor mij: mijn werk is mensen helpen. Of het nu gaat om belastingadvies of iemand naar een ziekenhuis brengen."

Sinds drie weken heeft Arie een nieuwe baan. Voor Artsen zonder Grenzen houdt hij zich in Bangladesh bezig met de logistiek, zoals het verschepen van medicijnen en het bevoorraden van ziekenhuizen. "Na twee jaar in Griekenland wilde ik weer verder kijken. Ik wil steeds blijven nadenken over de vraag: waar kan ik waarde toevoegen? Waar kan ik mijn expertise en kennis het beste kwijt? Als ik het gevoel heb dat ik ergens anders van grotere betekenis kan zijn, kijk ik verder."