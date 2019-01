Wachttijden in de zorg blijven toenemen: 'Patiënt moet ermee leren leven'

Wat vinden betrokken partijen?

Alle betrokken partijen die RTL Nieuws sprak noemen de oplopende wachttijden zorgelijk.

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

"In 2040 dreigt 1 op de 4 mensen opgeleid te moeten worden voor de zorg. Dat kan niet. Er moeten andere oplossingen worden gevonden. Mensen zullen moeten wennen aan langere wachttijden. Er is veel actie maar nog niet meteen resultaat.

De zorgvraag neemt toe, vooral van ouderen. Meer en meer opleiden, in- en extern, en het behouden van personeel is een speerpunt. Ook meer samenwerking van ziekenhuizen onderling. De NVZ ondersteunt haar leden met het zoeken naar oplossingen."

Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra

"De NFU sluit zich aan bij de reactie van de NVZ wat betreft aanpak van de oplopende wachttijden. Daarbij willen wij benadrukken dat er de komende jaren niet alleen meer, maar vooral ook anders opgeleid gaat worden: aansluitend bij de behoeften in de zorgsector. Daarnaast pleit de NFU al jaren voor het opleiden van meer arts-assistenten tot medisch specialist."

Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg

"Het is ongewenst als patiënten (te) lang moeten wachten op zorg die ze nodig hebben. Ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra zijn verplicht om patiënten te informeren als sprake is van een te lange wachtlijst en moeten mensen wijzen op de mogelijkheid van zorgbemiddeling door de zorgverzekeraar.

Voor mij is de aanpak van wachtlijsten prioriteit. Daarom zijn onder andere met de ziekenhuizen en verzekeraars afspraken gemaakt om wachtlijsten terug te dringen. Niet alleen door meer mensen op te leiden maar ook door taakherschikking. Bijvoorbeeld bij oogheelkunde waar gekeken wordt of iemand echt naar de medisch specialist moet of ook terecht kan bij de optometrist."

Zorgverzekeraars Nederland

"Wij willen dat onze verzekerden tijdig de zorg krijgen die zij nodig hebben. Meer geld erbij is in ieder geval niet de oplossing voor de wachtlijstproblematiek in de medisch specialistische zorg. Als er wachtlijsten ontstaan als gevolg van budgettaire problemen, lossen zorgverzekeraars dat op. Maar in de praktijk zien zorgverzekeraars dat ziekenhuizen bepaalde budgetten niet gevuld krijgen. Er is dan wel geld, maar simpelweg niet voldoende personeel.

Er is meer nodig om de toenemende zorgvraag en het zorgaanbod goed op elkaar aan te laten sluiten. Om te waarborgen dat goede zorg in ons land voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft, moet het nodige veranderen in de manier waarop onze zorg georganiseerd is. Zorgverzekeraars vinden het daarom belangrijk dat er wordt ingezet op het vernieuwen van de zorg, zodat mensen de juiste zorg op de juiste plek krijgen."

Nederlandse Zorgautoriteit, toezichthouder

"De te hoge wachttijden voor medisch specialistische zorg in sommige regio’s en bij bepaalde specialismen zorgen ervoor dat mensen soms verder moeten reizen om op tijd hun zorg te krijgen. Daarom is het essentieel dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders een effectieve regionale aanpak ontwikkelen om de wachttijden terug te dringen.

We zien dat de gemiddelde wachttijden voor een aantal specialismen in Nederland al langere tijd te hoog zijn. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben zelf met elkaar afgesproken wat zij maximaal aanvaardbaar vinden. Als deze normen langdurig worden overschreden, is dat zeker een aandachtspunt."