Geen deurklink in escaperoom: Poolse meisjes hadden geen schijn van kans

De 28-jarige eigenaar van de escaperoom wordt aangeklaagd voor doodslag door nalatigheid. Hem hangt acht jaar gevangenisstraf boven het hoofd. De man zegt onschuldig te zijn. Volgens zijn advocaat is hij kapot van het drama dat zich in zijn escaperoom heeft voltrokken.

Na de verschrikkelijke gebeurtenis heeft Polen opgedragen alle escaperooms in het land te controleren. De kamers die niet aan de veiligheidsvoorschriften voldoen, worden gesloten.

Escaperooms in Nederland

In Nederland is de veiligheid van escaperooms over het algemeen beter geregeld. Dat zei Mike van Hoenselaar, oprichter van Escaperooms Nederland (ERN) eerder tegen RTL Nieuws. "Veel ondernemers in Nederland die een escaperoom hebben, investeren veel tijd en geld in veiligheid."