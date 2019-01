Britten in Nederland mogen ook blijven bij mislukte brexit

Tot juli 2020 de tijd

De verblijfsvergunning is nodig omdat, mocht er in maart geen deal zijn over de brexit, alle 45.000 Britten hun verblijfsrecht verliezen.

Voor de aanvraag van de verblijfsvergunning krijgen ze tot 1 juli 2020 de tijd. In de periode tussen maart van dit jaar en juli 2020 behouden de Britten hun rechten op verblijf, studie en werk, is te lezen in de brief.