ANWB tegen wintersporters: rij pas maandag terug uit Oostenrijk

'Volledig in de knoop'

Rond half vijf meldde de ANWB dat het verkeer 'volledig in de knoop' zit rond Bregenz in Oostenrijk en rond Lindau in Duitsland.

Ook staat het vast op de Oostenrijkse A10 van Bischofshofen naar Salzburg en verderop in Duitsland naar München.De ANWB spreekt van 'diepwinterse rijomstandigheden' op de A10 tussen Villach en Salzburg.