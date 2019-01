Door geruzie in de overheid zijn deze Amerikanen blut

'We staan rood'

Sean uit Virginia weet dit maar al te goed. Hij werd net als Shara naar huis gestuurd omdat er geen geld meer beschikbaar was voor zijn departement. "Mijn vrouw en ik staan nu 400 dollar in het rood en dat is exclusief onze onbetaalde gas-, water en elektriciteitsrekeningen."

Hij maakt zich ernstig zorgen over de toekomst. "Als dit zo doorgaat heb ik straks geen geld meer voor alledaagse dingen als eten. Hoe leg ik dat uit aan mijn kinderen?" Hij snapt niet waarom de overheid er zo lang over doet om tot een overeenkomst te komen. "Dit is niet eerlijk. Laat mij gewoon werken."