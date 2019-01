Fatale brand Poolse escaperoom kwam door slechte veiligheidsmaatregelen

Tragedie

Volgens brandweerchef Leszek Suski was de bedrading in de ruimte provisorisch aangepakt en hing die dicht bij brandbare materialen. Ook was de medewerker die dienst had waarschijnlijk niet aanwezig toen de brand uitbrak.

"Er is onvoldoende aan de veiligheid gedacht en dat heeft tot deze tragedie geleid", zegt Suski. Ook was er geen vluchtroute en was de ruimte verwaarloosd.

Veiligheidscontroles

De minister van Binnenlandse Zaken heeft naar aanleiding van het drama aangekondigd dat er bij ruim 1000 escaperooms veiligheidscontroles zullen worden uitgevoerd.