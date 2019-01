Vrouw in jarenlange coma bevalt van gezonde zoon: politie doet onderzoek naar misbruik

De vrouw is sinds haar bijna-verdrinking van veertien jaar geleden het bewustzijn kwijt. Sindsdien ligt ze in de speciale zorginstelling Hacienda Healthcare in Phoenix (Arizona). Verplegers hadden niet in de gaten dat ze zwanger was, totdat ze haar op 29 december ineens hoorden kreunen. Niet veel later beviel ze van een gezonde zoon.

Permanente zorg

De vrouw heeft permanente zorg nodig. Veel mensen lopen daardoor in en uit, vertelt een personeelslid aan CBS News. De zorginstelling heeft onmiddellijk de regel ingevoerd dat mannelijke personeelsleden alleen nog vergezeld van een vrouw naar binnen mogen.

De politie in Phoenix doet onderzoek naar de zaak. De zorginstelling liet weten vanwege privacy niets over de zaak te kunnen zeggen. "Gezondheid en veiligheid zijn bij ons de eerste prioriteit."

Erectie

Volgens The New York Times werd in 2013 ook al een man in de zorginstelling ontslagen omdat hij seksueel misplaatste opmerkingen had gemaakt. Zo zou hij tegen een patiënt hebben gezegd dat zij een 'goede ochtend' zou hebben, omdat hij een erectie had.

Ook zouden patiënten in 2017 hebben geklaagd dat hun privacy niet werd gerespecteerd. Tijdens het douchen zouden werknemers vrijelijk in en uitlopen.