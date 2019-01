In gewaad skateboarden en touwtjespringen: Japanse monniken in protest

Nadat de grote Japanse krant Yomiuri Shimbun op 29 december over de arrestatie had geschreven, deelde monnik Zuiho Yokoyama een video van zichzelf op Twitter waarop te zien is hoe hij touwtje springt in zijn kasaya. De video leverde duizenden retweets en likes op en andere monniken volgden zijn voorbeeld met de hashtag #ditkanikineenkasaya. Het resultaat zijn allerlei filmpjes waarop de geestelijken zich onder meer uitleven op een skateboard, jongleren of in de weer zijn met een fitnessapparaat.