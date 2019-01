3000 illegale reptielen onderschept: anaconda's, krokodillen en spuwende cobra's

Illegale handel

Meer dan de helft van de in beslag genomen reptielen werden door de douane onderschept op Schiphol. Het gaat daarbij vaak om beschermde diersoorten en dieren die bestemd zijn voor illegale handel om ze bijvoorbeeld als huisdier te verkopen. Daarnaast worden de reptielen ook in beslag genomen als er sprake is van verwaarlozing of mishandeling door eigenaren.

De grootste slag werd in november 2013 geslagen, toen 444 brilkaaimannen op Schiphol werden onderschept. Een maand later werden op de luchthaven nog eens 199 van deze krokodillen in beslag genomen.

Gebochelde klepschildpad

Het gaat om de meest exotische reptielen, die ook bij mensen thuis worden weggehaald. Van een spitsnuitadder in het Friese Gorredijk tot een regenboogboa in Wilhelminaoord. En in 2016 trof de douane op Schiphol een zogeheten gebochelde klepschildpad aan. Op onderstaande kaart zie je hoeveel slangen, krokodillen en hagedissen in jouw buurt in beslag zijn genomen.