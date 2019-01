Snel weer fit na zwangerschap? 'Geluk nodig, maar je hebt invloed'

Snel weer terug naar je oude lichaam na een zwangerschap. Het is een wens van vele vrouwen, maar het is lang niet altijd even gemakkelijk. Ayla Guiaux, de vriendin van cabaretier Steven Brunswijk, lukte het. "Als ik het kan, dan kunnen jullie het ook", zegt ze op Instagram. Maar is dat wel zo?

Het hangt af van meerdere factoren, zegt gynaecoloog Koen Deurloo van het Diakonessenhuis in Utrecht. "Je weet van tevoren niet hoe je gaat bevallen, je kent het parcours niet, je weet niet hoe goed je getraind bent", zegt hij. "Ook het verloop van je zwangerschap, bijvoorbeeld met ziekte of opnames tot de bevalling, is van invloed." Maar: een goede voorbereiding helpt zeker. "Je kunt na een bevalling best snel weer goed ter been zijn." Keizersnede Gaat alles voorspoedig, dan kun je ook vrij snel weer gaan bewegen. In het beste geval al na drie weken, stelt Deurloo. Maar heb je een keizersnede ondergaan, dan moet je al op minimaal zes weken rekenen, voordat je de sportschoenen weer rustig aan kunt gaan trekken. "Na zes weken is de nacontrole, en kijken we hoe de genezing is gegaan." Ayla Guiaux Bij de vrouw van Steven Brunswijk ging het herstel goed. Guiaux trainde in vier maanden tijd haar zwangerschapskilo's eraf, en Brunswijk deelde trots de foto's op Instagram. De tekst die hij erbij schreef zorgde voor wat gefronste wenkbrauwen. "Ayla Guiaux heeft alle extra zwangerschapskilo's eraf getraind in vier maanden!!! Dus iedereen die alsmaar smoesjes heeft. Bakkes dicht en trainen!!" View this post on Instagram Effe laten zien hoe trots ik op mijn vrouwtje ben!! @ayla_guiaux heeft alle extra zwangerschapskilo's eraf getraind in 4 maanden!!! Dus iedereen die alsmaar smoesjes heeft. Bakkes dicht en trainen!! Het is 2019 dus gas erop!! (Of je vraagt @ayla_guiaux om tips) #afvallen #2019 #gewoontrainen 💪🏿💪🏿👍🏿✌🏿 A post shared by Steven Brunswijk (@steven_brunswijk) on Jan 2, 2019 at 8:43am PST Voorbereiden van bevalling Volgens Deurloo speelt geluk zeker een rol bij de manier waarop je uit een bevalling komt, maar je hebt zelf ook invloed: "Een goede voorbereiding helpt. Lichamelijk en geestelijk. Vrouwen stellen ook geregeld een bevalplan op met degene die hun zwangerschap begeleidt. Dat geeft vrouwen de regie en de controle en ze zijn voorbereid op onbekende situaties. Dat geeft rust." Ook fysieke voorbereiding is aan te raden. "Je hebt meer kans op complicaties als je minder sportief en minder gezond aan de bevalling begint", zegt Deurloo. "Met overgewicht heb je een grotere kans op complicaties als trombose en je loopt meer risico op infecties. Ben je fysiek fit, dan herstel je sneller na de bevalling." Je kunt ook te veel doen Dat beaamt personal coach Esther van Diepen van Mom in Balance. Ze is moeder van drie dochters en een zoon en geeft al tien jaar trainingen aan vrouwen die zwanger zijn, of zijn geweest. Van Diepen: "Train je lichaam vooraf, en geef het de tijd na de bevalling." Waarom sporten tijdens je zwangerschap goed is: Sporten helpt om de zwangerschap door te komen. Want te snel fit willen zijn na de bevalling is niet zonder risico's. Urineverlies, rugklachten, knieklachten, het zijn allemaal problemen die voorkomen als spieren niet rustig worden opgebouwd. Kilo's snel kwijt, lichaam niet aangesterkt "Fanatiekelingen doen al snel te veel", zegt Van Diepen. "Ze voelen zich goed. Wat je dan vaak ziet is dat de oefeningen te zwaar zijn. Je kunt je extra kilo's snel kwijt zijn, maar je lichaam moet ook aansterken." Haar advies: neem de eerste week na bevalling volledig rust. Daarna kun je rustig opstarten, bijvoorbeeld met wandelen. Na zes weken kun je, als alles goed gaat, beginnen met sporten. Maar ze kan het niet genoeg benadrukken: "Geef je lichaam de tijd."