Kwart meer autobranden in 2018: zoveel waren er bij jou in de buurt

In 2018 werd er door de brandweer melding gemaakt van 5574 autobranden, dat is 23 procent meer dan de 4524 meldingen van 2017. Het totaal aantal autobranden steeg dus flink, maar per woonplaats zijn er grote verschillen. Zo rukte de brandweer in 713 woonplaatsen het afgelopen jaar vaker uit dan een jaar eerder. In 451 plaatsen nam het aantal af en bij de rest, 408 plaatsen, bleef het aantal branden gelijk.

Dat blijkt uit cijfers van de website alarmeringen.nl, dat bijhoudt wanneer en waarvoor de brandweer uitrukt. De plaats met de meeste autobranden is hoofdstad Amsterdam, waar in 2018 299 auto's in vlammen op gingen.

Verdubbeling in Haarlem en Helmond

De grootste stijging in absolute aantallen was in Den Haag. Daar waren vorig jaar 76 autobranden meer dan in 2017. Ook in Haarlem (69) en Helmond (53) vielen auto's vorig jaar regelmatig ten prooi aan de vlammen. In beide steden verdubbelde het aantal meldingen van autobranden zelfs ten opzichte van vorig jaar.

Op onderstaande kaart kun je via het zoekveld voor ruim 1500 woonplaatsen in het land vinden hoeveel autobranden er waren en of dat meer of minder is dan een jaar eerder.

Bekijk hier autobranden in jouw woonplaats