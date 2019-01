Alles wordt duurder in 2019: zó kun je alsnog sparen

5. Naast sparen kun je ook besparen. Wat zijn daar goede tips voor?

Besparen op de boodschappen doe je het snelst door lijstjes te maken, nooit met honger naar de supermarkt te gaan en vooraf goed je voorraadkast en koelkast te checken. Daarnaast is het slim om de aanbiedingen in de gaten te houden en houdbare producten in bulk te kopen. Let wel op dat je niet voor 20 cent korting tien kilometer omrijdt, want dan heeft het weinig zin.

Besparen op de vaste lasten kan door af en toe te bellen met je telefoon- of internetprovider. Zijn er aanbiedingen voor nieuwe abonnees die jij niet krijgt? Vraag of je ook gebruik kunt maken van de actie. Vaak levert dit wel iets op. Overstappen van energieleverancier is vaak ook gunstig.