Man overleeft schot in hoofd met harpoengeweer

Een 30-jarige Australiër is per ongeluk met een harpoengeweer in het hoofd geschoten en heeft het overleefd. De man kwam tussenbeide in een ruzie tussen twee andere mannen in de staat Queensland.

Een van de twee had een geladen harpoengeweer in handen, die de Australiër in veiligheid probeerde te stellen. Het geweer ging daarbij ineens af. Harpoen ketste omhoog De harpoen van een meter lang raakte de grond en ketste vervolgens terug omhoog. De pijl ging via de slaap van de man aan de achterkant van zijn schedel zijn hoofd weer uit. Volgens de krant Brisbane Times verkeert de Australiër in stabiele conditie. Het geweer was van een 26-jaar oude man. Hij is aangeklaagd voor het bij zich dragen van wapens.