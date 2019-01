Twee aanhoudingen na dodelijk vuurwerkongeluk Morra

41-jarige man

De twee inwoners van Morra werden dinsdagmiddag opgepakt in hun woonplaats. Een van de twee is minderjarig. Over de exacte identiteit van de twee opgepakte mensen wil de woordvoerder niet meer zeggen, aangezien het dorp klein is.

Bij het ongeluk op de Achterwei kwam een 41-jarige man uit Morra om het leven. Hij raakte ernstig gewond bij het afsteken van vuurwerk en overleed ter plekke aan zijn verwondingen, meldde de politie eerder.