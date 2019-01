Livestream in zwartgeblakerd Scheveningen: 'Gaten in auto's, straten vol as'

Het vreugdevuur in Scheveningen liep vannacht uit de hand en heeft voor veel schade gezorgd. Door de wind was het vuur niet in bedwang te houden. De vonken die van het vuur kwamen brandden gaten in auto's en de as kleurt de straten zwart.

Verslaggever Rik Konijnenbelt is ter plaatse en maakte onderstaand verslag.