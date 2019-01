Drukke jaarwisseling voor hulpdiensten: helft meer alarmeringen dan vorig jaar

In Morra, een dorpje ten noorden van Dokkum, is gisteravond waarschijnlijk ook iemand door vuurwerk om het leven gekomen. Het slachtoffer overleed ter plaatse. In Losser overleed een persoon door een misdrijf.

Scheveningen

Het grootste incident van de nacht was op het strand van Scheveningen. Daar ging het mis bij het vreugdevuur. Een vonkenregen trok over de stad en zorgde voor branden en schade.