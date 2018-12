Geen schepen, geen ervaring: twijfels over no deal brexit-veerdienst

'Goede checks uitgevoerd'

Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op vragen van RTL Z. Er was op het moment van schrijven niemand telefonisch bereikbaar. Volgens The Guardian stelt het bedrijf van plan te zijn geweest om in februari 2019 te starten met de veerdienst, maar is dat nu uitgesteld tot maart.

Ramsgate heeft geen kanaalveerdienst gehad sinds 2013. Een woordvoerder van het ministerie van Transport laat weten dat het contract aan Seaborne Freights is gegeven terwijl het ministerie weet dat het een nieuw bedrijf is.

Zoals met alle contracten heeft het ministerie 'zorgvuldig gecontroleerd of het bedrijf commercieel, technisch en financieel te vertrouwen is voordat het contract vergeven was'.

EU-bedrijven

Opvallend is dat de twee andere contracten zijn vergeven aan het Franse Brittany Ferries en het Deense DFDS, twee grote spelers op de veerdienstmarkt. Die twee bedrijven zijn gevestigd in de Europese Unie. Zelfs als de ingehuurde capaciteit niet ingezet wordt - als er bijvoorbeeld een deal gesloten wordt - mogen de bedrijven een deel van het afgesproken bedrag houden, meldt de BBC.

Dan gaat de overheid proberen om de extra capaciteit terug te verkopen aan de markt.