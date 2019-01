Goede voornemens: wat kun je zelf het beste doen voor het milieu?

Deze tool maakt gebruik van nieuwe cijfers van Milieu Centraal. Werkt de tool niet? Klik dan hier om hem in een nieuw scherm te openen.

Met de trein naar je werk

Autorijden is bij veel mensen één van de belangrijkste CO2-bronnen. Door de auto te laten staan, kun je dus veel uitstoot besparen, blijkt uit cijfers van Milieu Centraal. Stel dat je elke dag dertig kilometer rijdt naar je werk, dan kun je per jaar 4.000 kilo CO2 besparen door voortaan de trein te pakken. Als je je auto vervangt door een elektrische auto, scheelt dat zo’n 1.500 kilo CO2 per jaar.

Je kunt ook je vakantieplannen aanpassen. Neem bijvoorbeeld voor een korte trip de trein in plaats van het vliegtuig. Naar Berlijn scheelt dat 310 kilo CO2. Lange reizen zijn al helemaal belastend: bij een vliegreis naar Thailand komt 2.700 kilo CO2 vrij.

Bewust eten

Minder vlees eten scheelt veel CO2-uitstoot. Hoeveel, dat hangt onder andere af van het soort vlees. Lamsvlees en rundvlees zijn het meest vervuilend. Voor een kilo steak komt 34 kilo CO2 vrij, terwijl dat voor een kilo kip ‘maar’ 6,8 kilo CO2 is.

Ook helpt het natuurlijk om geen voedsel te verspillen. Dat doe je waarschijnlijk vaker dan je denkt: gemiddeld gaat in Nederland elk jaar ruim 40 kilo voedsel per persoon de afvalbak in.

Je huis verbeteren

Er valt ook veel winst te behalen door je huis te verbeteren. Bijvoorbeeld door je spouwmuren te isoleren. Dat scheelt 1.600 kilo CO2 per jaar. Of zonnepanelen op je dak leggen, dat bespaart per jaar 1.000 kilo CO2. Bovendien scheelt goed isoleren ook op je energierekening.