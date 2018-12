Stamceltherapie in India is Linda's laatste hoop om MS te stoppen: 'De kans bestaat dat ik dat niet overleef'

De diagnose kwam aan als een mokerslag. In 2007, ze was toen 24, ging ze naar de huisarts omdat ze weleens dubbel zag. "Geef me maar een bril of een pilletje, dacht ik, dan ben ik ervan af." De huisarts verwees haar door naar het ziekenhuis, waar duidelijk werd dat het veel ernstiger was. "Van het gesprek kan ik me weinig herinneren. MS, dat zei me niet zoveel. Ja, dat je dan in een rolstoel kon belanden schoot wel door me heen, maar wat het voor mij zou betekenen drong op dat moment nog helemaal niet tot me door."