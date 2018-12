Instagram rolde horizontaal scrollen per ongeluk uit

Stories zijn een steeds belangrijker onderdeel van Instagram geworden. De manier van navigeren is simpel: je tikt om de volgende foto of video te zien. Instagram heeft besloten dat die manier van bedienen beter is dan het ouderwetse verticaal scrollen.

Volgens Instagram-hoofd Adam Mosseri is er sprake van een fout: het horizontaal scrollen had op kleine schaal uitgerold moeten worden, maar werd voor veel meer mensen beschikbaar gesteld dan de bedoeling was. Inmiddels heeft Instagram de test weer uitgeschakeld, en zien de meeste mensen hun app als voorheen. Wie wil terugschakelen, moet volgens Mosseri de Instagram-app opnieuw opstarten.

Meer advertenties

Tijdens de test zag het thuisscherm van de mobiele app eruit als voorheen, maar wie verticaal probeerde te scrollen zag nu de reacties op een foto of video. Scrollen door de tijdlijn gaat bij de nieuwe manier door horizontaal te vegen of te tikken.

Het is niet bekend of de nieuwe manier van bedienen op termijn voor alle gebruikers beschikbaar wordt gesteld. Ook is niet duidelijk of de functie de app gebruiksvriendelijker maakt, of er vooral voor zorgt dat gebruikers in dezelfde tijd meer berichten kunnen zien. Dat laatste zou ervoor zorgen dat Instagram meer advertenties kan laten zien.

Steeds meer invloed van Zuckerberg

Meer reclame is belangrijk voor Facebook-CEO Mark Zuckerberg. Na een reeks schandalen is Facebook zelf steeds minder in trek, en dus zoekt de CEO zijn heil bij het populaire Instagram. De oprichters en CEO van Instagram vertrokken eerder dit jaar bij Facebook, naar verluidt omdat Zuckerberg zich te veel met de app begon te bemoeien.

Daardoor staat Zuckerberg nog duidelijker aan het roer van Instagram, dat steeds meer verandert in een melkkoe voor Facebook. Het afgelopen jaar werd er elke paar maanden wel een functie aan Instagram toegevoegd, zoals de tot nu toe weinig succesvolle YouTube-rivaal IGTV.