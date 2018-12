Britse minister: 'Detectiesysteem na drones boven Gatwick'

"We kunnen nu een detectiesysteem uitrollen in het volledige Verenigd Koninkrijk om dit soort dreigingen tegen te gaan", zegt de Britse minister Ben Wallace van Veiligheid in een aantal tweets.

Volgens de minister maakt de wildgroei aan drones het moeilijk om er een aanpak op te bedenken, en is het lang niet altijd mogelijk om het leger tegen drones in te zetten. Experts zeiden al tegen Bright dat het neerhalen van een drone inderdaad erg moeilijk is, en vaak niet zonder gevaar voor mensen op de grond.

De Britse luchthaven Gatwick, vlakbij Londen, lag vorige week bijna drie volle dagen stil door drones. Op woensdagavond werd de eerste gesignaleerd, en drones bleven maar opduiken boven de start- en landingsbanen.

Drones bij vliegvelden streng verboden

De drones konden uiteindelijk pas op vrijdag worden gestopt, met de inzet van het door Israël ontwikkelde Drone Dome-systeem. De verbinding tussen de bestuurder en de drone werd door het systeem verstoord, waardoor het apparaat neerstortte.

Het is niet duidelijk hoe het systeem van minister Wallace werkt. Ook is niet bekend op welke termijn het moet worden opgezet, en of luchthavens de prioriteit hebben.

In het Verenigd Koninkrijk is het verboden om in een straal van 1 kilometer rond een luchthaven met drones te vliegen. De drones kunnen botsen met de vliegtuigen of in de motoren komen, met grote schade of ongelukken tot gevolg.

In Nederland zijn de regels nog veel strenger: in een straal van 15 kilometer rond vliegvelden mag niet met drones gevlogen worden. De overheid laat op een kaart zien waar vliegen met drones in Nederland is toegestaan.