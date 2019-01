Bespaar geld (en tanden): vraag ook bij de tandarts om second opinion

De tandarts ziet soms mondproblemen over het hoofd, voert de verkeerde behandeling uit of rekent te hoge kosten. Dat kan ingrijpende gevolgen hebben voor de patiënt. Zeker omdat het voor patiënten lastig is in te schatten wanneer een behandeling fout verlopen is. Dat kost niet alleen tanden, maar ook veel geld.

Michel van der Tak kan daar over meepraten. Hij heeft spijt dat hij niet eerder om een second opinion vroeg: hij verloor meerdere kiezen door toedoen van zijn tandarts. "Het is een verminking door de tandarts zonder dat daar noodzaak voor was."