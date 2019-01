Blijvende ontsteking en zenuwpijn: er gaat van alles mis bij wortelkanaalbehandelingen

Complexe behandeling

Bij een wortelkanaalbehandeling wordt een pijnlijke ontsteking in het wortelkanaal verwijderd. De overgebleven ruimte wordt daarna schoongemaakt en opgevuld. Jaarlijks worden er zo’n 450.000 wortelkanaalbehandelingen, ook wel endodontische behandeling genoemd, uitgevoerd in Nederland. Een moeilijke behandeling, volgens professor Luc van der Sluis van de Rijksuniversiteit Groningen.

De tandarts kan namelijk niet precies zien wat hij doet in het wortelkanaal. Het gebied waarin de operatie plaatsvindt is zeer klein. Van der Sluis: "We proberen met röntgenfoto’s en elektronische techniek zo goed mogelijk zicht te krijgen, maar het is vooral voelen tijdens de behandeling."

Kans op fouten

En dat brengt risico met zich mee. Zo wordt niet altijd het ontstoken weefsel volledig verwijderd, kan de onderliggende zenuw beschadigd raken en blijft er wel eens een afgebroken stukje vijl in de tand achter.

Bij moeilijke ingrepen is de kans groter dat de behandeling niet slaagt, stelt Aukje Bouwman, endodontisch-specialist en docent op de Radboud Universiteit Nijmegen. Het wortelkanaal kan krom zijn, of de oorzaak van de pijn moeilijk te vinden. Volgens Bouwman worden er steeds meer van die moeilijke behandelingen uitgevoerd. "Voorheen trokken we de tanden die moeilijk te redden waren, maar tegenwoordig geven we tanden eerder een tweede kans."

Tandartsen bestraft

Die moeilijke behandeling leidt regelmatig tot claims, en ook het Medisch Tuchtcollege ontvangt klachten over de wortelkanaalbehandeling. Dit college beoordeelt of de fouten van de tandarts verwijtbaar zijn en bestraft moeten worden.

RTL Nieuws bekeek ruim 140 zaken van veroordeelde tandartsen uit de afgelopen vijf jaar. Van alle ingrepen komt ook daar de wortelkanaalbehandeling het meest voor. Twintig tandartsen kregen een tik op de vingers voor een mislukte wortelkanaalbehandeling. De straffen variëren van een waarschuwing tot een schorsing.

Meest voorkomende behandelingen tuchtzaken