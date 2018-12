Liften tegen kanker: bijzonder duo haalt ton op voor goede doelen

Liften van de kerstman in Rovaniemi naar het Belgische Wachtebeke en daarmee geld ophalen voor goede doelen. Dat was het doel van tv-maker Dieter Coppens en Kevin Van Den Bosch, een dertiger met het syndroom van Down. Het lukte, en hoe: de twee haalden 102.645 euro op met hun actie.

De Belgische televisie volgde de twee een week lang en kijkers konden geld doneren door te sms'en of een steunkaart te kopen. En dat deden ze massaal, tot ongeloof van Coppens: "We hadden nooit verwacht dat we zoveel geld zouden ophalen!" Dagelijks moesten de twee liften regelen en een slaapplaats voor de nacht. De ervaringen deelden zij vervolgens via een telefoongesprek. Zo werden de mannen onthaald: Zes dagen en 2700 kilometer verder kwamen Dieter en Kevin dan uiteindelijk aan in België. Daar waren mensen in groten getale naar het plein gekomen om de mannen te verwelkomen. Het hoogtepunt: de moeder van Kevin, die de cheque bij zich had. Daar stond dus ruim een ton aan euro's op. Goed doelen Het geld komt ten goede aan de goede doelen Kom op tegen Kanker en Downsyndroom Vlaanderen. "We hopen zo een verschil te maken voor mensen met Downsyndroom en kanker”, vertelde Coppens.