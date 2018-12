Peuter (2) overleden na rituele besnijdenis in Italië, tweelingbroertje in ziekenhuis

Een peuter is in Italië overleden na een particuliere rituele besnijdenis. Zijn tweelingbroertje raakte gewond en ligt in het ziekenhuis, schrijven Italiaanse media.

Het gaat om kinderen van Nigeriaanse afkomst die door een zelfbenoemde arts werden behandeld in een huis in Monterotondo bij Rome. Lees ook IJsland bespreekt verbod op besnijden jongens Te veel bloed verloren Direct nadat de kinderen door de man waren besneden, verslechterde hun toestand en werden de alarmdiensten gebeld. Voor een van de twee kinderen kwam de hulp te laat omdat het kind al te veel bloed had verloren. Hoe oud de slachtoffers zijn is niet bekend.