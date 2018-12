Hooikoortspatiënten opgelet: pollen kunnen nu al voor klachten zorgen

Dat melden onder meer De Natuurkalender en de Wageningen University op de website Nature Today. Ongeveer een derde van de hooikoortspatiënten is gevoelig voor de pollen van hazelaars en elzen.

Relatief warm

Ook nu nog is het relatief warm voor de tijd van het jaar. Gisteren was het 13 graden, vandaag 11, zegt Buienradar. "Maar er komt wel kouder weer aan. Richting kerst zakt de temperatuur naar een graad of 6, dat is normaal voor de tijd van het jaar. In de nacht kan het dan zelfs vriezen."

Volgens Buienradar krijgen alleen mensen die heel gevoelig zijn voor pollen klachten. "Een enkele hazelaar staat in bloei en het heeft de afgelopen dagen best veel geregend. Dan slaan de pollen neer."