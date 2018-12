Militairen moeten vrieskou trotseren met 67 jaar oude mutsen

Dat melden Belgische media. De NAVO stuurt sinds een aantal jaren troepen naar de Baltische staten als signaal aan Rusland. Medio januari gaat ook een groep van 270 Belgische militairen naar Estland, waar het 's winters wel -40 graden kan worden.

Verouderd materiaal

Legervakbond ACMP bevestigt het probleem. "De operatie ligt al een jaar vast. Toch is men er niet in geslaagd om deftige winteruitrusting aan te kopen”, zegt Roger Houssen in Het Nieuwsblad. "Maar er loopt nog meer fout. Zo passen de overschoenen niet en zijn er geen geschikte beschermbrillen. Veel militairen zijn dan zelf maar naar de Amerikaanse stock gereden om wat warme kledij te kopen. We vrezen voor vrieswonden bij onze militairen."

Vanwege het verouderde materiaal zouden veel militairen maar zelf beschermende kleding hebben aangeschaft.