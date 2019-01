Werkgerelateerd whatsappen met collega's? 'Een heel slecht idee'

Whatsappen in plaats van e-mailen met je collega's wordt steeds populairder, maar of het ook wenselijk is, is nog maar de vraag. "Het is alsof je 24 uur per dag in een vergadering zit", zegt psycholoog Thijs Launspach.

Launspach raadt bedrijven daarom altijd af om WhatsApp te gebruiken als communicatiemiddel. "Berichten ratelen continu door. Je wordt er gek van." Hij schreef onlangs het boek Fokking Druk, over alle dingen die ons leven onnodig druk maken. Lilian Woltering is het niet met hem eens. Ze geeft training in zakelijke omgangsvormen en vindt WhatsApp uitermate geschikt als middel om met collega's of klanten te communiceren. "Ik zeg altijd tegen bedrijven: als de klant jou whatsappt, whatsapp je terug." WhatsApp-etiquette Wie ervoor kiest om te appen met collega's of zakelijke relaties, heeft zich wel te houden aan etiquette vindt Woltering. "Het blijft zakelijke communicatie. Dus groet elkaar met goedemorgen en goedemiddag en rond een gesprek altijd fatsoenlijk af." Ook overmatig gebruik van emoji's of afkortingen zijn volgens haar niet gepast. Met name bij de profielfoto's ziet Woltering mensen nog wel eens de mist in gaan. "Vakantiefoto's op het strand met een baby op schoot kunnen echt niet. Wees je ervan bewust dat die foto representatief moet zijn voor je baas of klanten." Privé en werk door elkaar Dat de profielfoto soms niet zo geschikt is voor een zakelijk gesprek, komt vaak doordat mensen geen aparte werktelefoon hebben. Zakelijke appgroepen staan tussen de familie- en vrienden-appgroepen. Dat is precies waar volgens psycholoog Launspach het grote probleem zit. "Het zorgt ervoor dat je geen onderscheid meer kunt maken tussen vrije tijd en werktijd. Werkberichten denderen binnen terwijl je vrij bent en in de supermarkt staat. Het zorgt voor onnodig veel stress en de berichten kunnen negen van de tien keer wel wachten tot de volgende werkdag." Negeer het Volgens Woltering is die stress nergens voor nodig. "Je mag prima een paar uur of een dagdeel wachten met iets antwoorden, dat hoeft niet altijd meteen." Toch helpt het volgens Launspach alsnog niets. "Ook als je het bericht negeert, heb je het al in je hoofd. Zodra je een berichtje ziet, slaan je hersenen het op en word je bovendien gestoord in je dagelijkse ritme. Binnenkomende appjes zorgen hoe dan ook voor ruis." Stap uit groepen Er zit natuurlijk een verschil tussen één op één chatten met een collega, of WhatsAppgroepen met dertig mensen erin. Zulke groepen worden al snel een chaotische bedoening. "Maak daarom altijd duidelijk waar je op reageert en houd het kort", zegt Woltering. Uit een groep stappen kan volgens haar prima, mits je toelicht waarom. Volgens Launspach is het sowieso beter om uit groepen te stappen. "Je kunt prima uitleggen waarom jij niet met je privételefoon in een werk-WhatsAppgroep wilt", zegt hij. "Als het wordt verplicht, moet je baas maar een werktelefoon aanbieden." Mag je appen in het bijzijn van anderen? Dit is de digitale etiquette We appen erop los met onze mobiele telefoon en daarmee verandert onze omgang met anderen ook. Volgens etiquettedeskundige Reinildis van Ditzhuyzen is het daarom hoog tijd voor een lesje digitale manieren. Lees ook: Appen met de klant? 'Zorg dat je hem of haar leert kennen'