21 jaar de wekker om 4.00 uur: 'Dat went nooit'

'Ga eens op tijd naar bed'

Vooral jongeren willen zichzelf volgens Hamburger nog weleens overschatten als het aankomt op slapen. "Iedereen denkt dat hij of zij van alles kan. Als je jong bent, heb je ook wel meer reserves, maar op een gegeven moment is het op en word je ziek", zegt hij.

"We praten allemaal over gezond eten, vitamines, sporten, suiker enzovoort, maar als we gewoon op tijd naar bed gaan, hoeven we ons over de rest een stuk minder druk te maken."

Of Edwin Evers überhaupt nog kan uitslapen, is de vraag. "Dat gaan we in januari proefondervindelijk vaststellen", zei hij vanochtend.