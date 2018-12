Onderzoek: Google heeft de slimste spraakassistent

Investeringsmaatschappij Loup Ventures houdt elk half jaar een vergelijkende test met de spraakassistenten Alexa van Amazon, Siri van Apple, Google Assistent en Cortana van Microsoft door ze elk 800 vragen te stellen. Google Assistant was niet alleen de slimste door 88 procent van de vragen goed te beantwoorden, maar was ook de beste luisteraar. Google Assistent begreep 100 procent van alle vragen in de test.

Op de tweede plek kwam Siri die net geen 75 procent van de vragen goed beantwoordde, gevolgd door Amazon Alexa met bijna 73 procent en Cortana met bijna 64 procent. Deze assistenten begrepen alle drie meer dan 99 procent van de vragen.

Loup Ventures heeft de assistenten getest met behulp van slimme speakers. Hoewel de digitale assistenten ook op smartphones werken, kan de hardware de test beïnvloeden. De meeste slimme luidsprekers hebben aanzienlijk betere microfoons, zodat ze in een lawaaierige huiskamer op afstand bijvoorbeeld boven de muziek uit vragen moeten kunnen verstaan.

'HomePod beter met commando's'

Google blinkte uit in alle categorieën, behalve commando's. Apple's HomePod scoorde een stuk beter met commando's en was goed in staat de meeste commando's die met berichten, lijsten en dergelijken te maken hadden door te seinen naar het iOS-apparaat dat met de speaker verbonden was.

Loup Ventures was verrast dat de Amazon Echo-luidspreker in de categorie commercie op de één na laatste plek eindigde. Google Assistant gaf veel uitgebreidere antwoorden op vragen als 'wat kost een manicure?' dan Alexa die alleen met een Manicure-kit uit de Amazon-winkel kwam.

Met name Siri en Alexa zijn volgens Loup Ventures vergeleken met de test van vorig jaar veel slimmer geworden. Het bedrijf verwacht niet dat de assistenten uiteindelijk al je vragen helemaal goed kunnen beantwoorden, maar dat het veel beter wordt, is wel duidelijk.