Leukemiepatiënt Oscar (23) overleden na lange zoektocht naar stamceldonor

"In 2016 ontmoet ik hem voor het eerst: Oscar Westbroek. Een leuke, jonge student, geveld door acute leukemie. Om te genezen heeft hij nieuwe stamcellen nodig. Maar een geschikte donor vindt hij niet. Oscar is namelijk van gedeeltelijk Indische afkomst. En de meeste donoren zijn dat niet. En, anders dan bij bloeddonatie, maakt dat uit. Hij doet een oproep bij RTL Nieuws: 'Mensen meld je aan'. Omdat hij weet dat zijn kansen klein zijn, zegt hij erbij: 'Is het niet voor mezelf, dan voor iemand anders'. Het lukt. Duizenden mensen melden zich. Levens worden gered. Maar niet het zijne. Na een laatste oproep van zijn moeder begin maart, overlijdt hij. Het is 16 maart. Hij is 23 jaar. Zo strijdlustig, zo sociaal. Een voorbeeld voor iedereen. Dag Oscar."