Hoe hoog is de kans op een inbraak in jouw woonplaats? Check het hier

Woon je dicht bij een snelweg, in een villawijk of in the middle of nowhere? Voor inbrekers maakt het nogal uit waar je huis staat. RTL Nieuws bracht voor alle plaatsen in Nederland het inbraakrisico in kaart. Check hier hoe het bij jou zit.

Op de kaart hieronder vind je het inbraakrisico ten opzichte van het Nederlands gemiddelde van ruim 2400 woonplaatsen. Hoe groter de bol, hoe vaker er de afgelopen jaren is ingebroken (per 100 woningen). Gebruik het zoekvak om de score van je eigen woonplaats te bekijken. Hoe vaak wordt er ingebroken in jouw woonplaats? Klik hier als de kaart niet goed werkt. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van data van de politie. Het gaat om gegevens over woninginbraken per woonplaats tussen 2012 en oktober 2018. In de top tien van woonplaatsen (500 woningen of meer) met het hoogste inbraakrisico zijn geen steden terug te vinden. Wel veel dorpen langs snelwegen. De eerste grotere stad op de ranglijst is Gouda. Van de vier grote steden is het inbraakrisico in Utrecht het hoogst. Top 10 plaatsen (500 woningen of meer) Woonplaats Gemeente 1 Hoenderloo Apeldoorn 2 Bosch en Duin Zeist 3 Beekbergen Apeldoorn 4 Velsen-Zuid Velsen 5 Westerhoven Bergeijk 6 Wolfheze Renkum 7 America Horst aan de Maas 8 Heijen Gennep 9 Maarn Utrechtse Heuvelrug 10 Maarsbergen Utrechtse Heuvelrug Lees ook: Huizen dicht bij snelweg meest geliefd onder inbrekers