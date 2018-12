Huizen dicht bij snelweg meest geliefd onder inbrekers

Verantwoording

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van diverse databronnen. Voor het aantal inbraken per woonplaats is gekeken naar cijfers van de politie over het aantal inbraken per maand van 2012 tot en met het derde kwartaal van 2018 (september). Recentere cijfers zijn niet gebruikt, omdat die niet voor elke plaats compleet zijn. In totaal is zo een dataset met 450.000 inbraken verzameld.

Om het aantal inbraken in woonplaatsen beter met elkaar te kunnen vergelijken, is ook een bestand samengesteld met specifiek het aantal woningen per woonplaats. Hiervoor is gebruik gemaakt van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het Kadaster. Daarvoor zijn alle adressen met een woonfunctie uit dit bestand gefilterd. In totaal gaat het daarbij om ruim 8 miljoen woningen.

Vervolgens is het aantal inbraken per woonplaats over de gehele periode teruggerekend naar het aantal inbraken per 100 woningen. Er is bewust gekozen voor een langere periode, omdat trends laten zien dat inbraken in woonplaatsen regelmatig met een golfbeweging komen. Zodoende zegt een langere periode meer dan bijvoorbeeld het afgelopen jaar.

De plaatsen (minimaal 100 woningen) met het hoogste inbraakrisico (50 procent of meer hoger dan het gemiddelde) zijn vervolgens in kaart gebracht. Daaroverheen is de dataset met rijkswegen uit het Nationaal Wegenbestand gelegd.