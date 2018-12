Uit angst voor seksuele intimidatie 's avonds niet alleen over straat

Gisteren kreeg de 36-jarige Everon el F. uit Rotterdam een voorwaardelijke boete van twee keer 100 euro omdat hij afgelopen zomer op twee dagen meerdere vrouwen lastig viel op straat.

In een oproep op Facebook vroegen we jullie of er dingen zijn die jullie juist wel of niet doen uit angst voor geweld of seksuele intimidatie op straat. Uit de ruim driehonderd reacties bleek dat veel vrouwen zich vooral 's avonds niet veilig voelen als ze alleen over straat moeten.