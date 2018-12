'Elke dag een rijstwafel kan schadelijk zijn voor je kind'

Negatieve invloed op ontwikkeling

Toch heeft de Gezondheidsraad in Nederland geen advies over arseen in rijstproducten. Het Voedingscentrum kwam eerder wel met een richtlijn: "Uit voorzorg adviseren we om niet elke dag rijst of rijstproducten te geven aan baby's kinderen", staat op de website. Met name voor baby's en peuters is de stof schadelijk, omdat zij minder lichaamsgewicht hebben."Toch is het ook voor mensen boven de 18 niet aan te raden om elke dag rijstwafels te eten", zegt Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid van het Voedingscentrum.

"Bij een te hoge dosering kan het schade toebrengen aan het zenuwstelsel. Op de lange termijn kan het kanker of huidletsel veroorzaken en een negatieve invloed op de ontwikkeling hebben. Een keer rijstepap is prima, maar niet elke dag. Het belangrijkste advies is en blijft: variëren."