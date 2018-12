Donkere man in VS denkt salaris op te halen, maar wordt aangehouden

'Ja hij werkt voor mij'

De werknemers vertrouwden de zaak niet en belden de leidinggevende van McCowns meerdere keren. "Maar hij nam niet op", zei McCowns tegen lokale media. Gevolg: McCowns mocht het geld niet meenemen. Hij vertrok, maar in de tussentijd was ook de politie al gebeld. De werknemers hadden een sterk vermoeden dat het verzoek van McCowns frauduleus was.

Buiten werd hij al snel aangehouden en in een politieauto gezet. Enkele minuten later werd zijn baas wel bereikt. "Ja hij werkt voor mij", was het antwoord. "En ja, wij betalen hem zo veel."