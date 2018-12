242 inbraken in Maarn: 'Zelfs meegemaakt dat mensen psychologische hulp kregen'

Verhuizen? Dacht het niet

Voor de inwoners van Maarn hoort een extra oogje in het zeil houden erbij. Je kan denken dat mensen het na zo’n reeks inbraken wel eens zat zijn. Verhuizen is echter voor niemand de we spraken een optie.

Ook niet voor de 86-jarige vrouw die al vier keer ongenode gasten over de vloer had. "Dit is een mooi, prettig dorp. Ik woon hier al veertig jaar met veel plezier. Die inbraken van de laatste jaren zijn een ramp, maar ik verlaat dit fantastische dorp niet zomaar."